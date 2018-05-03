Sahibinden satılık antik kent!

Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde, Güllük Körfezi’nin güneyinde önceleri Iasos Körfezi’ne açılan fakat bugün dolmuş olan dar ve derin bir koyun oluşturduğu küçük bir yarımadadaki tepecik üzerinde bulunan Bargylia antik kenti sahibinden satılığa çıkarıldı.

35 MİLYON LİRA İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; 330 dönümlük arazinin hissedarlarından 87 yaşındaki Hüseyin Üçpınar, içinde antik kent olan arsa için 35 milyon lira istiyor.

500 ZEYTİN AĞACI VAR

İçinde 500 zeytin ağacı bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen arsayı yıllardır satmak için uğraştıklarını belirten Üçpınar, diğer hissedarların kendisine kızdığını ve konuşmama kararı aldığını söyledi.

DEFİNECİLERDEN KORUYAMIYOR

Artık kenti koruyamadıklarını, devletin ya takas ya da istimlak ederek burayı koruma altına alması gerektiğini kaydeden Üçpınar, 35 milyon lira verene de araziyi satacaklarını belirtiyor.