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Sahibinden satılık antik kent!

Definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği Bargylia antik kenti sahibinden satılığa çıkarıldı. Antik kentin de içinde bulunduğu arazi için 35 milyon lira isteyen Hüseyin Üçpınar, arazinin satış kararını ise antik kenti koruyamadığı için aldığını söylüyor.

Sahibinden satılık antik kent!

Definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği Bargylia antik kenti sahibinden satılığa çıkarıldı. Antik kentin de içinde bulunduğu arazi için 35 milyon lira isteyen Hüseyin Üçpınar, arazinin satış kararını ise antik kenti koruyamadığı için aldığını söylüyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:08
Sahibinden satılık antik kent!
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Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde, Güllük Körfezi’nin güneyinde önceleri  Iasos Körfezi’ne açılan fakat bugün dolmuş olan dar ve derin bir koyun oluşturduğu küçük bir yarımadadaki tepecik üzerinde bulunan Bargylia antik kenti sahibinden satılığa çıkarıldı.

35 MİLYON LİRA İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; 330 dönümlük arazinin hissedarlarından 87 yaşındaki Hüseyin Üçpınar, içinde antik kent olan arsa için 35 milyon lira istiyor.

500 ZEYTİN AĞACI VAR

İçinde 500 zeytin ağacı bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen arsayı yıllardır satmak için uğraştıklarını belirten Üçpınar, diğer hissedarların kendisine kızdığını ve konuşmama kararı aldığını söyledi.

DEFİNECİLERDEN KORUYAMIYOR

Artık kenti koruyamadıklarını, devletin ya takas ya da istimlak ederek burayı koruma altına alması gerektiğini kaydeden Üçpınar, 35 milyon lira verene de araziyi satacaklarını belirtiyor.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 08:25
Anahtar Kelimeler:
Iasos KörfeziGüllük KörfeziBodrum YarımadasıBargylia Antik Kenti
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