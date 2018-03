Sağlık Bakanlığın'dan

SAĞLIK Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Grip hastalığı ülkemizde özel bir takip sistemiyle izlenmektedir. Bu sistemle gribin ortaya çıkması, yaygınlaşması, azalması gözlemlenip ölçülmekte ve dünya ülkeleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzman kişilerden oluşan Grip Bilim Kurulu 2014-2015 grip sezonunu değerlendirmek üzere 26 Şubat 2015 tarihinde toplanarak; ‘Avrupa Bölgesinde her yıl görülmekte olan mevsimsel grip aktivitesinin ilk vakalarının Ekim ayından itibaren görülmeye başlandığı, Ocak ve Şubat aylarında artarak devam ettiği, ülkemizde de her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı ortasından itibaren ilk vakaların görülmeye başlandığı ve İnfluenza vaka sayılarındaki artışın, beklenen mevsimsel grip artışı olup görülen grip tiplerinin de Avrupa’da görülen tiplerle benzer olduğu, gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde virüslerin arasında yeni ortaya çıkmış farklı bir virüs tespit edilmediği, bu nedenle, son dört yıldan farklı bir seyir öngörülmediği’ değerlendirmelerini yapmıştır” denildi.

“2014-2015 GRİP SEZONUNDA KASIM AYINDAN İTİBAREN H1N1 (DOMUZ GRİBİ) VİRÜSÜNÜN DE İÇİNDE YER ALDIĞI GRİP VİRÜSLERİ GÖRÜLMEKTEDİR”