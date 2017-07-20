Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni

KABİNE revizyonu sonrasında Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircan’a devretti. Devir teslim töreni sırasında konuşan Akdağ, "Biz hükümet olarak vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçüyoruz. Sağlık hizmetleri 2002 yılında yüzde 39 memnuniyet alırken, şimdilerde yüzde 75,5 bir memnuniyet oranını yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.Akdağ, yaşam koşulları ile birlikte hastalıkların da değiştiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İhtiyaçların değiştiğini fark ettik. Hastalık yükümüz değişti. Eskinden çocukların, ishalden, kızamıktan kaybedildiği, anne ölüm oranlarının çok yüksek olduğu, zatüreden, veremden tifodan, sıtmadan insanlarımızın kaybedildiği bir ülkeydik. Bu tamamen değişti. Hastalık yükümüz hem azaldı. Ama bir taraftan da vasfı değişti. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara, bunlara bağlı şeker ve kalp hastalıkları ön plana çıktı. 2017 yılının başından itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları ile sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattık. İyi bir stratejik plan hazırladık. Aşağı yukarı 10 ay çalıştık. Şimdi bütün bu AK Parti hükümetlerimizin oluşturduğu mirası değerli bakanımıza emanet etmek üzere buradayız."Türkiye’nin sağlık alanında bütün dünya ülkelerine model olma özelliğine sahip ülke olduğunu ifade eden Akdağ, "Bir taraftan da vatandaşımızın çok daha kaliteli hizmet almasını sağlayacak. Yeni bir dönemi Sayın Bakanımızla oluşturmuş olacağız" dedi."İkimiz de aynı fakülteden mezunuz. Ayrıca basına biraz yansıdı ama ikimiz de 6 çocuğa sahibiz"Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek olan Ahmet Demircan ile ortak özelliklerinin bulunduğunu kaydederek, "İkimizde aynı fakülteden mezunuz. Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezunuz. Ayrıca basına biraz yansıdı ama ikimiz de 6 çocuğa sahibiz. Dolayısıyla şöyle bir takım geyikler dönmeye başladı sosyal medyada; ‘Sağlık Bakanı olmak için 6 çocuğa sahip olmak lazım’ diye. Aslında çok çocuk sahibi olmanın insanı yetiştiren bir tarafı var. Çocuk sahibi olan herkes bunu bilir. Her çocuk kendi başına bir dünya" açıklamasında bulundu.

Görevi devralan Ahmet Demircan ise, "Bütün canlıların en önemli özelliklerinden biri kendilerini yenilemeleridir. Elbette biz canlı bir toplumuz. Dönüşüm içerisinde olan bir milletiz. Gelişim içinde olan bir milletiz. Bu dönüşümü üç temel üzerinde oturttuk. Sistemde dönüşüm, zihniyette dönüşüm ve uygulamadaki dönüşüm. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek insan merkezli bir dönüşümle yola çıktık. Sonradan onun gerektirdiği sistemi inşa ettik ve o sistemi zamanın gerektirdiği şekilde de yeniliyoruz. O yenileme sadece sağlıkta değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi gelişmesi de adım adım yenileniyor. Yapmış olduğumuz referandumda sistemimizi yeniden geliştirdik. Bu yeni sisteme uygun gelişim adımları atılıyor. Sağlıkta da aynı adımlar atılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından Akdağ, Demircan’a Sağlık Bakanlığı görevini devretti.