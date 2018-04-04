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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 2 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanlığı kızamık vakaları ile ilgili, "Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencimizin takibinde de 2 yeni hasta tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 2 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanlığı kızamık vakaları ile ilgili, "Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencimizin takibinde de 2 yeni hasta tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:10
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 2 yeni hasta tespit edildi
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SON günlerde medyada, kızamık vakalarıyla ilgili haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kızamık, çocuklarda daha sık olmakla birlikte her yaşta görülebilen aşı ile önlenebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Ülkemiz, artan insan hareketleri sebebiyle importasyon (yurtdışı kaynaklı virüs) riski altındadır. Yurt dışından vakalar gelmekte, aşısız veya eksik aşılı kişiler bu vakalardan etkilenebilmektedir. Antalya’da yurt dışı kaynaklı vaka 17 Mart 2018’de tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda hasta takip edilerek 3 hastaya ulaşılmıştır. Ardından yeni bir yurt dışı kaynaklı vaka görülmüştür. Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencimizin takibinde de 2 yeni hasta tespit edilmiştir. Ocak ayından itibaren geriye yönelik tüm il taranmış ve eski 2 vakaya daha rastlanmıştır. Yapılan temaslı ve risk grubu aşılamalarında 4 bin 250 kişi aşılanmış ve halen aşılamaya devam edilmektedir. Alınan tedbirler ve risk grubu aşılamaları sonucu 9 vaka ile sınırlı kalmıştır" denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı2 Yeni Hasta
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