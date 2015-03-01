Sağlık Bakanı'nın önünde kendini yakmak istedi

SAĞLIK Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde bulunan İlahiyat Fakültesi’nin temel atma törenine katıldığı bir programda, Balkan Yerleşkesi’ndeki Yaşam Merkezi’nde esnaf olan Şahbaz Şahin isimli bir eylemci, kendini elindeki benzini üzerine döküp yakmakla tehdit etti.

Dört kez Yaşam Merkezi’nde yaşadığı sıkıntılarını anlatmak için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşmek istediğini ancak görüşemediğini iddia eden eylemci Şahin, elindeki çakmakla kendisini ateşe vereceğini söylediği sırada polis ekipleri ve korumaların müdahale etmesi üzerine eyleminden vazgeçti. Polis ekiplerinin üstünü aradığı Şahin, daha sonra Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanına götürülerek, temel atma programı boyunca Bakan Müezzinoğlu’nun yanında oturdu. Müezzinoğlu, benzin dökerek kendini yakacağını iddia ederek eylem yapan Şahin’e yardım edeceğinin sözünü verdi.