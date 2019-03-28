Sağlık Bakanı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında konuştu. Koca, "1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak" dedi

Sağlık Bakanı'ndan Deniz Baykal açıklaması
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak. Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm" dedi.  Sağlık Bakanı Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz" diyen Koca, şehir hastaneleri hakkında, "Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 10:25
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