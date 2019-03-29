Sağlık Bakanı duyurdu! Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat…

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Önceden bilindiğinde tedbir alınabilecek hastalıkları tespit etmek için yerli bir tarama kiti geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istiyoruz" dedi. Bakan Koca, "Taramanın sonucunun pozitif çıkması halinde evlenecek çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak. Tüp bebek yönteminin de ücretini karşılamayı taahhüt eden bir yaklaşım olacak" ifadelerine yer verdi. Bazı ilaçların bulunamadığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Şu an her türlü ilacın olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelecek hafta itibarıyla düzenleme yapılacak ilaçlar varsa bunu da yapmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşımız tedirgin olmasın" dedi.