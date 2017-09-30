Sağlık Bakanı Demircan’dan obezite uyarısı!

2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasına göre, Türkiye’de beslenme süt, et gibi protein değil, karbonhidrat ağırlıklı. Tuz tüketiminde de ülkemiz belli bir rakamı aşıyor.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, beslenme alışkanlıklarına ilişkin yeni bir araştırma başlatıldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte 15 yaş üzeri 22 bin kişiye ne yedikleri, ne kadar spor yaptıkları sorulacak.

Bakan Demircan araştırmayla ilgili, “Ekmek, tahıl, meyve tüketiminde ne durumdayız bunu göreceğiz, yorumlarını yapacğız ve çalışmaları da yürüteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



“OBEZİTE BULAŞICI OLMAYAN BİR SALGIN HASTALIK”

Sağlık Bakanı Demircan, daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarına da dikkat çekerek, “Türkiye'de fazla kilolu oranı yüzde 35, obezite oranı ise yüzde 30” dedi.

Obeziteyle mücadele başlatılması gerektiğini söyleyen Bakan, “Obezite bulaşıcı olmayan bir salgın hastalık ve onunla mücadele edilmeli. Bizi, üzerine eklenen hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor. Bunların en önemlilerinden biri diyabet. Maalesef Türkiye’de diyabet için uyarı çanlarının çaldığı bir süreç” diye konuştu.