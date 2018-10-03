Sağlık Bakanı, ''Böyle süremez'' deyip çalışanlara müjdeyi verdi!

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili konuştu.Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla da koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

''KONUNUN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ''

Arjantin Mar del Plata'da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bahçelievler'deki özel hastanede menfur bir saldırı sonucu ağır yaralanan ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada "Öncelikle değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağını, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

''TBMM'NİN İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLACAK''

Bakan Koca,"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla da koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklamanın ardından Arjantin Mar del Plata'da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıktı.