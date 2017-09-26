Sağanak yağış hayatı felç etti

BUGÜN sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış , Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy’de sel felaketine yol açtı. Sel sebebiyle evlerinde mahsur kalan 7 vatandaş, Çanakkale AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Türkiye Afet Müdahale Planı ( TAMP ) çerçevesinde komisyonlar oluşturarak hasar tespitine başlandığını, zirai alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

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