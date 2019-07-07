Sadaka kutusunu böyle çaldılar

Avcılar'da bir tekel bayiine gündüz saatlerinde alışveriş için otomobil ile gelen 3 kişi, oyaladıkları işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu çaldı. Hrsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Sadaka kutusunu böyle çaldılar
banner404

AMBARLI Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi Plaj Yolu Sokak'taki tekel bayiine saat 14.30 sıralarında otomobil ile gelen 3 kişi, alışveriş için içeriye girdi. Zaman zaman aldıkları üründen vazgeçen, bir dışarı bir içeri giren şüpheliler iş yeri sahibi Şenay Sürmeli'nin dikkatini dağıttı. O sırada şüphelilerden biri  kasa yanındaki içinde yaklaşık 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli, sadaka kutusunu otomobile bırakıp yeniden dükkana döndü. Gördükleri iş yerinin güvenlik kameralarına aldırmayan şüpheliler, küçük bir alışveriş yaptıktan sonra geldikleri otomobille kaçtı. 

Şüphelilerin ayrılmasından hemen sonra sadaka kutusunun çalındığını fark eden Şenay Sürmeli’nin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerasından aracın plakası belirledi,  10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Apple'dan sahte göz teması!
Apple'dan sahte göz teması!
  1. TEKNOLOJİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479