Sabah yazarından yeni yönetimle ilgili kulis yazısı, işte ismi geçenler

ÖVÜR'ÜN yazısının ilgili bölümü şöyle:



''Erdoğan, önceki gün net bir açıklama yaptı: "Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz."

Bu yaklaşımdan anlaşılan, bakanların partili kimliklerinin olmaması. Böylece günlerdir adları yazılan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ahmet Arslan gibi devletin ana omurgasını oluşturan bakanlıkları iyi bilen bu isimleri en azından bir süre milletvekili olarak izleyebiliriz.



Bu isimler olmazsa kimler olur? Kulislerde o kadar çok isimden söz ediliyor ki... Ama önce konuşulan en çarpıcı değişime ve isme değinelim. Değişimin adresi TSK, isim de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin Akar olacağı öngörülüyor.



Eğer Akar oraya geçerse boşalacak koltuğa da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama en sürpriz isim onun yerine kimin getirileceğinde... 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel... Temel, Kara Kuvvetleri Komutanı yapılarak bir anlamda İnce'ye de cevap verilmiş olacak.



Şimdi gelelim yönetimde adı geçen yeni isimlere... Sırayla gidelim. Eski Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, eski bakanlardan Naci Ağbal, Ömer Çelik ve Egemen Bağış'ın farklı bir görevle yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve başdanışman Mehmet Uçum'un bakan olma ihtimalleri yüksek. Bürokrasiden de adı geçen çok sayıda isim var. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam...



İş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden de şu isimler öne çıkıyor: Nail Olpak, Mehmet Büyükekşi, Abdurrahman Kaan, TÜRSAB'ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Turkcell'in CEO'su Kaan Terzioğlu, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin...



Elbette hiç hesapta olmayan başka isimleri de göreceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu tercihi değişmeyecek sanıyorum; eski yeni sentezi.''