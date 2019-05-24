Saadetlilerin oyunu isteyen Yıldırım'a, Saadet Partisi adayından yanıt

SAADET Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

AK Partili Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saadet Partisi seçmeninden oy istemişti. Yıldırım şu ifadeleri kullanmıştı: "Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum. Çünkü Erbakan Hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin özgün savunma sanayisinin olması gerektiğini söylemiştir."

GÖKÇINAR'DAN SERT TEPKİ: HADİ ORADAN

AK Partili Yıldırım'ın bu sözlerine, Necdet Gökçınar çok sert tepki gösterdi. Gökçınar şu ifadeleri kullandı: "Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamız'dan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin.

Öyle mi?

Hadi oradan!!"

İşte Gökçınar'ın o paylaşımı;

Saadet Partisi'nin İstanbul Adayından, Binali Yıldırım'a Yanıt: Hadi Oradan