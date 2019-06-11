Saadet Partisi liderinin 'pasaportum iptal edildi' iddiasına açıklama

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işlemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportun aktif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 23:01