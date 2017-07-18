S-400'lerle ilgili flaş gelişme: Son yıllardaki en büyük...

ÇEMEZOV konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik konuları çözdük, geriye sadece idari konular kaldı. Kararı Rusya ve Türkiye hükümeti alacak. Şimdi Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Anlaşıldığı üzere, Türkiye bu proje için gerekli paranın bir kısmını kendisi bulacak, bir kısmını ise kredi olarak ödeyecek" ifadesini kullandı.
3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Bu anlaşma, Rosoboroneksport’un son yıllardaki en büyük kontratı olacak. Batının bazı basın kuruluşları, Ankara’nın 3 milyar dolara S-400 alacağını belirtti.
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