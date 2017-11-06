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‘S-400’lere acil ihtiyaç var’

Katar’da simülasyon merkezi açılışına katılan Bakan Canikli, “S- 400 savunma sistemine acil ihtiyacımız var. Dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle mücadele ediyoruz” dedi

‘S-400’lere acil ihtiyaç var’

Katar’da simülasyon merkezi açılışına katılan Bakan Canikli, “S- 400 savunma sistemine acil ihtiyacımız var. Dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle mücadele ediyoruz” dedi

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:05
‘S-400’lere acil ihtiyaç var’
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TÜRKİYE'NİN Katar’daki en büyük savunma sanayi projesi olan AW 139 Helikopter Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından törenle açıldı. Canikli, açılış töreni için geldiği Al Udeid Askeri Üssü’nde Katarlı Bakan Al-Attiyah tarafından karşılandı. İki bakanın merkez hakkında aldıkları brifingin ardından törenin yapıldığı salona geçildi. Tören, HAVELSAN yetkililerince yapılan merkeze ilişkin sunumla başladı. Sunumun ardından simülasyonda arama kurtarma görevine yönelik uçuş eğitimi gerçekleştirildi.

‘Acı örneklerle anladık’

Milli Savunma Bakanı Canikli, törendeki konuşmasında, Katar’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Canikli şunları söyledi : Savunma teknolojisini sadece geriden takip ederek ayakta kalamayız. Biz bunu Türkiye olarak sayısız kereler, bazen acı örneklerle anladık. Son 10 yılda özellikle savunma sanayisinde yaşadığımız gelişme gerçekleşmemiş olsaydı Türkiye’de bugün saldırılara karşı koymamız hemen hemen mümkün olmazdı. Çünkü müttefiklerimizden, halen de en ihtiyacımız olduğu anda, terörle mücadele başta olmak üzere, ihtiyacımız olan sistemleri para ile satın alamadık. Bunlardan birini hava savunma sisteminde şu anda yaşıyoruz. S- 400 savunma sistemine acil ihtiyacımız var. Bugün dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyoruz. Büyük oranda kendi geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bunu yapıyoruz. Bir noktaya geldik. Bu imkanlarımızı hep birlikte daha da geliştirmemiz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
KatarHAVELSANSavunma SanayiProje
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