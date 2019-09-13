'S-400 nakliyatı bitmek üzere'
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus S-400 hava savunma sistemi ekipmanlarının tedarikinin bitme aşamasında olduğunu, bununla birlikte savunma sisteminin savaş görevine gireceği kesin tarihlerin hala bilinmediğini belirtti
GÜNDEM 13.09.2019, 18:30 13.09.2019, 18:31
ŞU anda, Rus S-400 sistemlerinin teçhizatının Türkiye'ye tedarikinde sona yaklaşılıyor, ancak, birçok göreve bağlı oldukları için sistemlerin savaş görevine gireceği belirli tarihler hala bilinmiyor.
Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada "S-400 Triumf füze sistemlerinin ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere" dedi.
İkinci S-400 füze sistemi tedarikinin muhtemel teslimatları ve ilk füze sistemi tedarikinin ne zaman savaş görevine başlayacağı hakkındaki müzakerelerin ne seviyede olduğu sorusuna cevap veren Uşakov, "Henüz bilmiyorum, bu karmaşık bir soru. Bu konuda ekipman tedariki, uzmanların eğitimi ve daha bir çok faktör var. Bu yüzden şimdilik bir tarih belirtmek doğru olmaz" dedi.
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