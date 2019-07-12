S-400'lerin teslimatına ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

S-400'lerin teslimatına ilişkin açıklama yapan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ü zaten hep söylüyoruz, bitmiş bir anlaşma, süreç seyrinde devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok, süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.

S-400'lerin teslimatına ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
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TÜRKİYE'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla Rusya'dan tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin malzemelerinin Türkiye'ye teslimatı başladı. Teslimata ilişkin hükümetten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.Çavuşoğlu, S-400 teslimatına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu teslimata ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"S-400'ü zaten hep söylüyoruz, bitmiş bir anlaşma, süreç seyrinde devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok, süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek."

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