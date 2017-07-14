Rüzgar Erkoçlar-Tuğba Beyazoğlu çiftinin romantik anları

RÜZGAR Erkoçlar- Tuğba Beyazoğlu çifti, Bodrum tatil i sırasında çektikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Beyazoğlu, önceki gün de denizde nişanlısıyla çektiği bu kareleri İnstagram 'da yayımladı. Rüzgar Erkoçlar geçtiğimiz gün nişanlısı Tuğba Beyazoğlu ile Eylül ayında evleneceklerini de açıklamıştı.

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