Rüzgar Erkoçlar nikah tarihini açıkladı

MEKAN çıkışı görüntülenen Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Beyazoğlu'nun mutlu hali gözlerden kaçmadı. Ünlü çift, bol bol gezerek stres attılar.
Rüzgar Erkoçlar, nişanlısı Tuğba Beyazoğlu ile eylül ayında dünya evine gireceklerini açıkladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.