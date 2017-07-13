Rüzgar Erkoçlar nikah tarihini açıkladı

Geçtiğimiz hafta Şişli'de bir mekanda fotoğraflarının çekildiğini fark eden Rüzgar Erkoçlar masanın altına saklanmış ve fotoğraf vermek istememişti. Bu olaydan sonra geçtiğimiz gün Bodrum'da bir mekan çıkışı sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile görüntülenen Rüzgar Erkoçlar'ın rahat tavrı dikkatlerden kaçmadı