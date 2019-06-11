Rusya S-400'lerin Türkiye'ye verileceği tarihi açıkladı

RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400'leri alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkiyatının planlandığı gibi Temmuz ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.

ANLAŞMADA SORUN YOK

Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, planlandığı gibi gerçekleştirilecek" dedi.Uşakov, "Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok" ifadesini kullandı.