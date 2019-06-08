Rusya S-400'ler için tarih verdi, ABD Türkiye'ye vazgeçmesi için süre verdi

WASHINGTON gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının, F-35 programına katılımı ile örtüşmeyeceğini, bu kararından vazgeçmesi için Türk Hükümeti'ne 31 Temmuz'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Washington'da gazetecilere açıklama yaptı. Lord, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lere ve ABD'den satın aldığı F-35'lere ilişkin açıklama yaptı.

F-35'LERLE TEHDİT ETTİ

Lord, S-400'leri almaktan vazgeçmesi için Türkiye'ye 31 Temmuz'a kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Lord, bunun gerçekleşmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını duyurdu.

ABD'li Lord, bu kararından vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını, bu program kapsamında ABD'de eğitim görmekte olan Türk askerlerinin sınır dışı edileceğini, Türk şirketlerinin de F-35 programına katılamayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord

BAKAN AKAR'A MEKTUP İLETİLDİ

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Shanahan'ın imzasını taşıyan mektup VOA'da yayınlandı. Mektup ve mektuba iliştirilen belgede Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik başka hangi adımların atılacağına yer verildi.

Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta Türk pilotlara artık eğitim verilmeyeceğinin altını çizdi. Mektuba iliştirilen ve "Türkiye'nin F-35 Programından Çıkarılması" adını taşıyan belgede "Bu eğitimler artık gerçekleşmeyecek çünkü Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alıyoruz. Artık bu sistemlerin kullanılmasında yeterlilik kazanılması gibi gereksinim olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayında 20, Temmuz ve Kasım ayları arasında da 14 olmak üzere toplam 34 öğrenci pilotun Amerika'ya eğitim için gitmesi planlanıyordu. Mevcut durumda sadece yeni öğrenci alınmaması değil, mevcut pilotların da ABD'yi terk etmeleri gerekecek. Shanahan Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde ve Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde F-35 eğitimi alan 42 Türk öğrenci pilotun da 31 Temmuz'a kadar Amerika'dan ayrılması gerekeceğini bildirdi.

Shanahan "Değerli ilişkimizi korumak istesek de, Türkiye S-400'leri alması halinde F-35'leri alamayacak. S-400 konusunda hala yön değiştirme seçeneğiniz var" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik adımların Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele adı verilen ve CAATSA şeklinde kısaltılan yasa kapsamında yaptırımlardan ayrı olduğunu vurgulayan Shanahan CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Kongre'de her iki partide de kararlılığın olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan mektuba göre, Amerika F-35 programında yer alan bütün hükümet ve savunma sanayi liderlerinin programın performansını değerlendirmek üzere katılacağı CEO toplantısına Türkiye'nin katılmasını da planlamıyor.

Söz konusu toplantı 12 Haziran'da yapılacak. Shanahan mektubunda F-35 programına ilişkin belgelerde yapılacak güncellemelerin de Türkiye'nin katılımı olmadan yapılacağını belirtti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: 2 AY İÇİNDE TESLİMAT BAŞLAYACAK

Bu arada ABD'den Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 satın almaktan vazgeçmesi için süre tanındığının basına yansıması üzerine Rusya'dan bir açıklama yapılması dikkat çekti.

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan S-400 üreticisi Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Chemezov, NTV kanalına yaptığı açıklamada "Türklerle her şey yolunda gidiyor" dedi.

"Paranın harcandığını, teknolojinin üretildiğini" söyleyen Chemezov, Türk askerinin eğitiminin de tamamlandığını, S-400'lerin teslimatının da iki ay içinde başlayacağını açıkladı.

Rostec Başkanı Sergey Chemezov

ABD NEDEN S-400'LERİ İSTEMİYOR?

ABD aylardır Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaması için iknaya çalışıyor, bunun Türkiye için siyasi, ekonomik ve askeri sonuçlar doğurabileceği yönünde tehdit ediyor.

ABD Kongresi'nin 2017 yılında çıkardığı CAATSA yasası Rusya'dan kayda değer miktarda silah alan her ülkeye yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Bunlar Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması sonucunu doğurabileceği gibi ekonomik yaptırımları da kapsıyor.

ABD, S-400'lerin Türkiye'de konuşlanması durumunda, yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin gizli teknolojisinin ve hassas verilerinin Rusya'nın eline geçebileceğini savunuyor.

ABD yönetimi, Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun Rusya'yı tehdit olarak değerlendirdiğine dikkat çekiyor. ABD yönetimi, Ankara- Moskova hattında savunma alanında girişilecek bu boyutta bir işbirliğinin güven sorunu yaratacağını ve NATO'nun entegre hava savunma sisteminin işleyişini de olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.