Rusya dönüşü açıklama yapan Erdoğan, Putin'le görüşmesini anlattı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Suriye mutabakatının sağlanmasının ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'le görüşmesini anlatan Erdoğan,"Rusya ile ilgili olarak Sayın Putin çok kararlı konuştu, 'Biz bunları buralardan kesinlikle atarız' dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar" dedi.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar şöyle;

Rusya ile varılan mutabakatta Kamışlı'nın dahil edilmemesi gibi bir ifade oldu. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Ortak devriyenin dışında ama YPG'nin olmayacağı 30 kilometre alanın içinde mi Kamışlı?

Kamışlı'nın özelliği şu; Kamışlı şu an itibarıyla Rus askerleri ile rejim güçlerinin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla orada bizimle karşı karşıya gelmek gibi bir şeyi arzu etmiyorlar. Biz de zaten böyle bir şeyi arzu etmedik ve başından itibaren Kamışlı tarafında böyle bir şeye girmedik.

PUTİN VE ERDOĞAN NE KONUŞTU?

ABD ile anlaşmamızda bir süre vardı. Burada da bir süre var, 150 saat. Türkiye, PKK/YPG güçleri çıkmayı reddederse kalan yerlere askeri harekat seçeneğini masada tutuyor mu? Bir de Türkiye-Rusya arasında kurulacak mekanizmanın bir yerinde bir şekilde rejim de yer alacak mı?

Gerek ABD gerekse Rusya ile olan bu anlaşmalarımızda eğer verilen sözler yerine gelmezse bizim için atılması gereken adımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. ABD ile yapılan anlaşma kısmında yine aynı operasyonumuzu kararlılıkla devam ettiririz. Rusya ile ilgili olarak da Sayın Putin çok kararlı konuştu, "Biz bunları buralardan kesinlikle atarız" dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar. O da aynen diğerleri ile ne ise bunlarla da o olacaktır. Değişen bir şey olmaz. Süreci göreceğiz.

"YPG'NİN REJİM ELBİSESİ İÇİNDE KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Peki isim değiştirerek Suriye'de rejim ordusunun içine girer mi? Tekrar Türkiye için tehdit olmaya devam eder mi?

Bu konu ile ilgili olarak zaten biz Sayın Putin'e bir hatırlatma yaptık; sizin dediğinizin değişik bir versiyonuydu. Dedik ki "Bunlar icabında rejimin elbiselerini giymek suretiyle arazide kalırsa ne olur?" "Müsaade etmeyiz" dedi. Takipte olacağız.

Mutabakatta dikkatimizi çeken bir ifade oldu. Adana Mutabakatı bu süreçte çok sık gündeme getirildi Rusya tarafından. Hatta en son Lavrov, değişebileceğine atıfta bulundu. Mutabakatta da "Rusya Federasyonu Adana Mutabakatı'nın uygulamasını kolaylaştırır" deniliyor. Bu ne anlama geliyor?

Bizim geçmişte yaptığımız Adana Mutabakatına yönelik herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Rejimin Adana Mutabakatı ile ilgili zaman zaman değiştirme yaklaşımları oldu. Lavrov'un söylediği de yumuşatmaya, kolaylaştırmaya yöneliktir aslında. Adana Mutabakatı'nı ilk defa gündeme getiren de Rusya tarafı olmuştur. O günden bugüne kadar zaten Adana Mutabakatı özellikle bizim Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır.