Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

RUSYA, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sessizliğini bozdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu" şeklinde konuştu.