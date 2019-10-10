Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki endişelerini anlıyoruz" dedi.
GÜNDEM 10.10.2019, 13:13
RUSYA, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sessizliğini bozdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu" şeklinde konuştu.
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