Rusya'dan 'saldırı' açıklaması: Vurmaya hazır...

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Yönetim Dairesi Başkanı General Andrey Sterlin, NATO'nun Rusya sınırlarındaki kuvvetlerinin savunma değil, saldırı kuvveti niteliğini kazandığını söyledi

Rusya'dan 'saldırı' açıklaması: Vurmaya hazır...
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GENERAL Andrey Sterlin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rusya sınırına yakın noktalarda konuşlanan NATO birliklerinin niteliğinin ve asker ve silah sayısının, bu kuvvetlerin artık savunma kuvveti değil, saldırı kuvveti niteliği taşımaya başladığına işaret ettiğini söyledi. General Sterlin, bu birliklerin, Rusya'ya vurmaya hazır bir yumruğa benzediğini dile getirdi.
General Andrey Sterlin ayrıca, bu bölgelerde gerek NATO tatbikatlarının, gerekse Rusya'nın sınır komşusu olan ülkelerin ulusal tatbikatlarının sayısının, son yıllarda, iki kattan fazla artış gösterdiğini ifade etti.
 

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