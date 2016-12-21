Rusya'dan saldırgan için flaş açıklama

BAŞKANT Ankara'da suikaste uğrayan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'la ilgili Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Kremlin suikastin arkasında kimin olduğunu söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor.

FETÖ ile bağlantıları çıkan polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın tetiği çektiği suikastte, soruşturma Türk ve Rus uzmanların birlikte çalışmasıyla sürdürülüyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, perde arkasında kimlerin bulunduğu konusunda çıkarım yapmak için acele etmeme çağrısı yaptı.

Pazartesi akşam saatlerinde bir fotoğraf sergisi açılışına katılan Büyükelçi Andrey Karlov, koruma gibi görünen polis Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirmişti.

Ankara ve Moskova, suikastten hemen sonra cinayetin Türk-Rus ilişkilerini bozmak için işlendiğini belirtip 'provokasyon' açıklaması yapmıştı.

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