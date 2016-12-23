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Rusya'dan kritik açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunu İran ve Türkiye taraflarıyla 2017'nin Ocak ayında Astana'da görüşeceklerini bildirdi

Rusya'dan kritik açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunu İran ve Türkiye taraflarıyla 2017'nin Ocak ayında Astana'da görüşeceklerini bildirdi

23 Aralık 2016 Cuma 14:54
Rusya'dan kritik açıklama
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Haber: Alper KUTAY
RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunun Ocak ayında Astana görüşmelerinde ele alınacağını açıkladı. Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı. Reuters'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov, Moskova, Ankara ve Tahran tarafından desteklenen yeni Suriye barış müzakerelerinin Ocak ayının ortasında yapılmasının planlandığını bildirdi. Gatilov, Suriye genelinde bir ateşkesin sağlanması için neler yapılması gerektiğini konusuna odaklanılacağı beklentisi içinde olduğunu söyledi.
'ACİLEN ATEŞKES İSTİYORUZ'
Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri ve savunma bakanları Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere Moskova'da bu hafta başında toplantı gerçekleştirmişti. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) bakanlar düzeyinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıya katıldıktan sonra temasları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ile ilgili hedefine ilişkin, "Bizim samimiyetle yapmaya çalıştığımız şeyin üç amacı var. Bir an önce ateşkesin sağlanması, zor şartlardaki insanların kurtarılması, zor şartlarda yaşayan insanlara insani yardımın ulaştırılması ve siyasi çözüm sürecine geçilmesi" dedi.
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Ateşkes Ocaka KaldıSuriyeRusyaİranAstana
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