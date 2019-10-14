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Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu, İmamoğlu’nu ziyaret etti

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

GÜNDEM 14.10.2019, 16:08
Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu, İmamoğlu’nu ziyaret etti
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RUSYA'NIN Ankara Büyükelçiliği'nden yapılam açıklamada,  "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ile beraber  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbet sırasında belediyeler arası işbirliği ele alındı" denildi.

#Rusya Büyükelçisi #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı #Ekrem İmamoğlu
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