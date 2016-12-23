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Rusya az önce açıkladı 

Rusya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek ay gerçekleşecek toplantıda Suriye'de kalıcı ateşkesin masaya yatırılacağını duyurdu. Toplantıda Türkiye ve İran masada olacak

Rusya az önce açıkladı 

Rusya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek ay gerçekleşecek toplantıda Suriye'de kalıcı ateşkesin masaya yatırılacağını duyurdu. Toplantıda Türkiye ve İran masada olacak

23 Aralık 2016 Cuma 09:31
Rusya az önce açıkladı 
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RUSYA, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek ay gerçekleşecek Suriye zirvesinin gündemini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, Türkiye ve İran'ın katılacağı toplantıda ateşkesin ele alınacağını söyledi. Gatilov'a göre, taraflar ülkenin tamamında kalıcı ateşkes için neler yapılacağını masaya yatıracak.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da buluşmuş ve bir mutabakata varmıştı.
Zirveden sonra yayınlanan ortak deklarasyonda Suriye'de ateşkesin genişletilmesi ve rejimle muhalifler arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması öne çıkmıştı.
Ortak metinde, her üç ülkenin de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında müzakere edilmiş, geleceğe dönük bir anlaşmaya garantör olmaya hazır olduğu vurgulanmıştı.
İran, Rusya ve Türkiye'nin, 'etnik köken, din ve mezhep gözetmeksizin Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne duyduğu saygının dile getirildiği' metinde, üç ülkenin de Suriye sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğinde hemfikir olduğunun altı çizilmişti.
Suriye sorununun çözümünde, Birleşmiş Milletler'in (BM), BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda ortaya koyduğu çabaların öneminin vurgulandığı ortak metinde, uluslararası topluma bu toplantıda varılan mutabakatların önündeki engellerin kaldırılması için iyi niyet göstermeleri çağrısı yapılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de rejim değişikliğine değil terörle mücadeleye odaklanma konusunda mutabık" demişti.
İç savaşın altıncı yılına girmek üzere olduğu Suriye'de, son olarak dün akşam rejim güçleri Halep'i tamamen kontrol altına aldı ve muhaliflerin tahliyesi tamamlandı. Suriye halihazırda rejim, muhalifler, YPG ve IŞİD'in ayrı ayrı bölgeleri kontrol ettiği çok parçalı bir yapıya sahip.
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