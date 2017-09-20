Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUSYA Deniz Kuvvetleri'ne ait donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru ilerledi. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren Rus savaş gemisi saat 09.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru ilerleyen savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakat etti.
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