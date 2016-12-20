Rus diplomat ölü bulundu 

ÖLEN yetkilinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden polis, mutfak lavabosunun altında iki mermi kovanı ve bir tabanca buldu. Polşikov’un eşinin de o anlarda dairede olduğu bildirildi.

Rus medyasında yer alan haberde, Polşikov’un başından vurulduğu belirtildi.

Olayın cinayet ya da intihar olabileceği öne sürüldü.



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