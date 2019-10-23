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Rus askeri polisi Kobani'ye girdi

Türkiye ile Rusya arasında dün varılan büyük mutabakat kapsamında Rus askeri polisi bugün öğlen saatlerinde büyük bir konvoyla Kobani kentine girdi.

GÜNDEM 23.10.2019, 13:55
Rus askeri polisi Kobani'ye girdi
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TÜRKİYE ile Rusya arasında dün varılan büyük mutabakat kapsamında Rus askeri polisi bugün öğlen saatlerinde Rus bayrağı takılı araçlarla Kobani kentine girdi.Rus polisi kentte halk tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Geçiş esnasında bazı Suriyeliler Suriye bayrağını açtı.

#Rus askeri polisi #Kobani
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