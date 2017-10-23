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Ruhsatsız tüfekte hapis önerisi

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, “ruhsatı olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden ve taşıyanlara her tüfek için verilen 500 lira idari para cezasının” hapis cezasına dönüştürülmesini istedi

Ruhsatsız tüfekte hapis önerisi

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, “ruhsatı olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden ve taşıyanlara her tüfek için verilen 500 lira idari para cezasının” hapis cezasına dönüştürülmesini istedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 07:56
Ruhsatsız tüfekte hapis önerisi
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SATIR lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’in, Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili konuşurken, “Öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanıldığı görülen pompalı av tüfeklerinin kolaylıkla satın alınması önemli bir sorundur. Alınan tedbirler ve uygulamalara rağmen av tüfeklerine gösterilen ilgide her yıl artış görülmektedir. Yaptırımlar ruhsatsız av tüfeği bulundurmayı veya taşımayı engelleyemiyor. Kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenilğinin sağlanması açısından, öngörülen yaptırımın hapis veya adli para cezası olarak değiştirimesi önemlidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMMBelma SatırRuhsat
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