Ruhsatsız tüfekte hapis önerisi

SATIR lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’in, Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili konuşurken, “Öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanıldığı görülen pompalı av tüfeklerinin kolaylıkla satın alınması önemli bir sorundur. Alınan tedbirler ve uygulamalara rağmen av tüfeklerine gösterilen ilgide her yıl artış görülmektedir. Yaptırımlar ruhsatsız av tüfeği bulundurmayı veya taşımayı engelleyemiyor. Kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenilğinin sağlanması açısından, öngörülen yaptırımın hapis veya adli para cezası olarak değiştirimesi önemlidir” dedi.