RTÜK yayın yasaklarına sınırlama getirecek

RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul olarak yeni dönemde, yeni bir vizyona bürünmek istediklerini söyledi. Şahin, sektörü denetlemenin ötesine geçip, önünü açmaya yönelik düzenlemeler yapmayı planladıklarını belirtti. Şahin, medya temsilcileriyle bir araya gelmeyi, sorunlarını ve önerilerini dinlemeyi önemsediklerini, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da talimatı olduğunu ifade etti. Şahin, yayın yasaklarının çerçevesinin belirsizliği yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yayın yasakları önemli bir konu. Özellikle terör gibi infial uyandıran olaylarda yayın yasakları getirilebiliyor. Fakat yayın yasaklarının ucu açık olduğu, süresinin bellli olmadığı ve neyi kapsadığının anlaşılmadığı yönünde şikayet oldu. Biz de bunu haklı bulduk. Belki kanun değişikliği ihtiyacımız olacak. Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadıkları belirlenecek. Yayın yasaklarını mahkemeler veriyor. Bu mahkemelerle yapacağımız görüşmelerde hem süresini hem de konusunu belirteceğiz. Yayın yasağı kararı aldığımızda, kuruluşlar bunun neyi kapsadığını tam anlayamıyor, ne kadar süreceğini bilmiyor olabiliyorlar. Olay bitiyor ama yayın yasağı hala devam ediyor. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ortadan kaldıracağımız bir çalışma yapılacak."