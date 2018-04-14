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RTÜK üyesi Taha Yücel: İnternet Ehliyeti=İnternet Okuryazarlık Sertifikası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel internet okur yazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel aynı zamanda internet ehliyeti fikrini de gündeme getirdi

RTÜK üyesi Taha Yücel: İnternet Ehliyeti=İnternet Okuryazarlık Sertifikası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel internet okur yazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel aynı zamanda internet ehliyeti fikrini de gündeme getirdi

14 Nisan 2018 Cumartesi 23:04
RTÜK üyesi Taha Yücel: İnternet Ehliyeti=İnternet Okuryazarlık Sertifikası
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel internet okur yazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel aynı zamanda internet ehliyeti fikrini de gündeme getirdi. 

Türkiye’de internetin 25. yılı sebebiyle ODTÜ’de gerçekleştirilen bir etkinlikte BTK Başkanı ve ODTÜ Rektörü ile birlikte açılış konuşması yapan RTÜK üyesi Taha Yücel, internet okur-yazarlığı ile ilgili fikirlerini paylaşırken ilginç bir öneri de sunmayı ihmal etmedi. 

 Henüz fikir aşamasında olan İnternet Ehliyeti kavramını Ulaştırma Bakanlığı, BTK, RTÜK ve Üniversitelerle birlikte tartışarak internet okur-yazarlığı interaktif eğitimini oluşturmak gerektiğini vurguluyor. “İnternet ehliyetinden kastım, basitçe internete bağlanan insanlara opsiyonel olabilir bu, veya zorunlu olması da düşünülebilir. Nasıl trafiğe bir kişi çıkarken ehliyet aranıyorsa internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı. Bu insanları zorlama ya da vaktini alma anlamında değil ama basit, eğlenceli bir interaktif eğitimle, ama anladığını da görerek, dört beş aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırılabilir. Ondan sonra ilgili kişi veya kurumların imzasıyla tasarlanan bir ehliyetin kullanıcının cihazına gönderilmesi ve insanların bilinçlenmesinin sağlanması mümkün olabilir.” diyen Yücel fikrini bu şekilde ortaya koyuyor. 

İnternet okur-yazarlığı konusunda ise Yücel şunları söyledi, “Ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde, devlet olarak bizim belki bir sorumluluğumuz var. Yarın çocuğu mağdur olduğunda, ki oyun oynarken zararlı yönlerden etkilenen hatta hayatını kaybeden çocuklarımız var. Peki bu çocuklarımızı kaybettiğimizde annenin babanın dönüp ‘Siz devlet olarak niçin beni bilgilendirmediniz, bu internet denilen şeyin ne olduğunu bana niye anlatmadınız?’ sorusuyla muhatap olmamak için bilinçlendirmemiz ve bilgilendirmemiz lazım. Bundan dolayı internet okur-yazarlığını ilkokul 1. sınıftan itibaren müfredatın seçmeli dersi olarak değil asıl müfredatın bir parçası olarak okutmamız lazım''

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Radyo Ve Televizyon Üst KuruluInternet Okur Yazarlığı
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