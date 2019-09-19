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RTÜK: Tahammülümüz yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok." ifadesini kullandı

GÜNDEM 19.09.2019, 18:42 19.09.2019, 18:54
RTÜK: Tahammülümüz yok
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Şahin, Avrupa Birliği  (AB) desteğiyle Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANİLDER) ve COPE  (Cooperazione Paesi  Emergenti) tarafından "Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir  Diyalog Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Nar Buluşmaları"nın konuğu oldu.
ANİLDER Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Şahin, kadına yönelik  şiddet ve çocuk istismarının önüne aileden başlayan eğitim süreci ve farkındalık  çalışmalarıyla geçilebileceğini, bu konuda RTÜK'ün görev alanına giren konularda  önemli açıklamalar yaptıklarını belirtti.
 
Şahin, batıda da kadın cinayetlerinin yaşandığını belirterek, şunları  kaydetti:
 
"Gönül istiyor ki, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet veya çocuk  istismarı olmasın. Ancak onlar böylesi kötü görüntüleri göstermemek gibi  tedbirler alıyorlar. Ben, ailem ve yakın çevreme şiddet görüntülerini  izletmiyorum. Dikkat çekmek için dahi olsa nahoş görüntülerin paylaşılmasına  karşıyım. Özellikle haberlerde sıkça uygunsuz kullanılan şiddet görüntülerine  karşı mücadele başlattık. Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki  görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta  uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok."
 
RTÜK Başkanı Şahin, son zamanlarda şiddet sahneleri nedeniyle  şikayetlerin arttığı dizi filmlere ilişkin de değerlendirme yaparak, şu görüşleri  paylaştı:
 
 "İstatistiki verilere göre, yoğun şiddet sahnelerinin bulunduğu  diziler çok izleniyor, bir o kadar da çok şikayet alıyor. Çok izlenen dizilere  çok fazla şikayet bildirimi geliyor. Çok izlenen dizi çok şikayet ediliyor.  Anlaşılması zor bir durum.  Dizi film yapımcılarımızla İstanbul'da oturduk  konuştuk, şiddet görüntülerine karşı senaryolarda ne gibi değişiklikler  yapılabilir diye istişare ettik. Onları, senaryoların yazım aşamalarında pedagog  ya da psikolog danışmanlığı almaları konusunda yönlendirdik. Sorunun cezayla  çözüleceğine inanmıyoruz. Her gün bunlara ceza versek düzelir mi? Hayır. İnce bir  çizgide gidiyoruz. Ceza verince sansürcü ceza vermeyince de kötü görüntülere  tedbir almayan kurum oluyoruz. Bundan dolayı sorunun kaynağıyla ilgileniyoruz."
 
Kamuyla birlikte sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar  düştüğünün altını çizen Şahin, el ele vererek şiddetin, kadın ve çocuk  istismarının önüne geçilmesi gerektiğinin kaydetti.
 
 Şahin, "Yakın ilgi alanıma giren dezavantajlı gruplar konusundaki  özverili çalışmalarından dolayı hem ANİLDER'i hem de gönüllü olarak dünya  genelinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten COPE'u yürekten tebrik  ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Dezavantajlı gruplar için çalışma
 
ANİLDER Başkanı Hülya Öğüt de dernek olarak, 5 yıldır toplumun her  kesiminden gençlerle eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti.
 
Öncelikli hedef kitlelerinin devlet koruması altındaki çocuk ve  gençler olduğuna dikkati çeken Öğüt, "AB desteğiyle yürütmekte olduğumuz  'Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni bir Diyalog' projemizde koruma altındaki çocuk ve  gençlerimize eğitimler veriyoruz. Amacımız savaş mağduru çocuklarımızın ve koruma  altındaki çocuklarımızın yaşamış oldukları travmaların etkilerini en aza  indirgemek ve toplumla uyum içinde yaşayabilmeleri için ortak değerlerde  buluşmalarına katkı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.
 

#RTÜK
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