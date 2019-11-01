RTÜK, gazeteci Faruk Bildirici'yi üyelikten çıkardı

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan gazeteci Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesi için teklif verildi. Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in üç yerde görev yaptığının ortaya çıkmasının ardından kendisini eleştirmiş ve istifa etmeye çağırmıştı.

BİLDİRİCİ'DEN İLK TEPKİ

Bildirici kararın açıklanmasının ardından şunları söyledi; "Hukuksuzluk galip geldi. RTÜK üyeliğimi düşürme kararı verdiler. Muhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, anti demokratik kararı yargıya götüreceğim. RTÜK üyeliğimin hukuksuz biçimde düşürülmesiyle ilgili olarak saat 16.00'da İlhan Taşçı ile birlikte RTÜK binası önünde basın toplantısı yapacağız."

NE OLMUŞTU?

RTÜK Üst Kurulu, AKP kontenjanından seçilen başkan Ebubekir Şahin'in talimatıyla Faruk Bildirici'nin üyelikten çıkarılması için olağanüstü toplanmıştı. Üyeler, Bildirici'nin TBMM çatısı altında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı basın açıklamasını gerekçe göstererek, "Tarafsızlığı zedelendiği için üyeliği düşürülmeli" görüşünü dile getirmişti.

BİLDİRİCİ NE DEMİŞTİ?

Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına üyeliği bulunduğunu açıklamıştı. RTÜK yasasına işaret ederek üyeliklerin 'etik ve yasa dışı' olduğunu ifade eden Bildirici, Şahin'in "RTÜK'teki görevlerinden çekilmiş sayılması" için TBMM ve RTÜK Başkanlığı'na dilekçe vererek, gereğinin yapılmasını talep etmişti.