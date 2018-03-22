RTÜK denetimi mecliste kabul edildi!

SON dakika haberlerine göre günlerdir tartışılan RTÜK denetimi kanun tasarısı TBMM’de kabul edildi! RTÜK artık yayınlarından memnun kalmadığı internet içerikleri için yayın yasağı getirebilecek. Sulh ceza hakimi, RTÜK'ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesi ile söz konusu yayınların denetlenmesi ve getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 6 ay içerisinde birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

SON ANDA METNE EKLENDİ

AKP'nin son anda eklediği düzenleme ile engellemelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’ca yapılacağı yasa metnine eklendi.

Önergeyle istenmeyen içeriğin çıkarılması ya da ilgili içeriğe erişimin engellenmesi kararının uygulamasına ilişkin de düzenleme yapılırken, bunun gerekçesi olarsa “Bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları gibi kullanıcıların maddenin kapsamında bulunmadığı hususu açıkça düzenlenmek suretiyle bu konudaki tereddütler giderilmektedir.” açıklaması yapıldı.

Muhalefet düzenlemeye ilişkin olarak “bu internetin üzerine çuval geçirmeye çalışmaktır” açıklamasını yaptı.

NELER GETİRİYOR?

Dün gece tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre,

RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek.

İnternet ortamındaki yayınların devamı için bu platformlar RTÜK’ten yayın lisansı ve de yayın iletim yetkisi almak zorunda kalacak.

Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek.

İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu belirleyecek.

NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

İnternete RTÜK denetimine gelen başlıca eleştiri, sansüre neden olacağı ve medya özgürlüğünü kısıtlayacağı yönünde.

Gündeme geldiğinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) düzenlemeye karşı çıktı.

CHP milletvekilleri bunu AKP’nin”internete sansür” ve “internetin üzerine çuval geçirme” çabası olarak nitelerken, HDP de düzenlemenin sansürü ve eşitsizliği ortaya çıkaracağını kaydetti.

Tasarıya uluslararası düzeyde gelen tepkilerden biri de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir’den gelmişti.

Geçen ayın sonunda Désir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e bir mektup yazarak Türkiye’nin tasarıyı onaylaması halinde “medyadaki çoksesliliğin daha da sınırlanacağı” uyarısında bulunmuştu.

Meclis’te alınan kararın ardından CNN Türk’e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbe dönemlerinde doğaldır. Medya zaten takip ediliyordu, beğenmiyorlarsa hapse atılıyordu.” ifadelerini kullandı

Yasaya göre, internete yönelik denetimler RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay içinde ortak çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Bu süreçte birçok kuruluş yayınlarının devamı için RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almanın peşine düşecek.

İnternet ortamında bu yayınlardan görsel içerik paylaşan ama yayıncı hüviyeti olmayanlar etkilenmeyecek.