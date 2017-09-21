Römorkun arkasına bağladığı atı kilometrelerce koşturdu

ERZİNCAN 'IN Yavuz Selim Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde bugün öğlen sa at lerinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde traktör sürücüsü nün römork 'un arkasına bağladığı at'ını kilometrelerce kavurucu sıcağın altında koşturdu. Vicdansız sürücünün bu hareketine tepki gösteren vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan o görüntüyü kaydetti.

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