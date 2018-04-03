Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...

Roma mezarından 2 bin yıllık kaplumbağa kabuğu çıktı

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında 2. yüzyıl Roma dönemine ait 3 mezar odası bulundu. İnsan kemiklerinin çıktığı mezardan bir de çok iyi korunmuş kaplumbağa kabuğu bulundu

Roma mezarından 2 bin yıllık kaplumbağa kabuğu çıktı

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında 2. yüzyıl Roma dönemine ait 3 mezar odası bulundu. İnsan kemiklerinin çıktığı mezardan bir de çok iyi korunmuş kaplumbağa kabuğu bulundu

03 Nisan 2018 Salı 07:49
Roma mezarından 2 bin yıllık kaplumbağa kabuğu çıktı
banner404


BULGARİSTAN’ın Filibe şehrinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında antik dönemlere ait kalıntılara rastlandı. Filibe Tıp Fakültesi yakınında başlatılan arkeolojik kazılarda “Antik Filipoppolis” şehrinin Batı mezarlığında 2. yüzyıl Roma dönemine ait 3 mezar odası bulundu. Her biri tek bölümlü ve 1 m genişliğinde 2 m uzunluğundaki mezar odalarının tuğladan yapıldığı, üzerinin ise taşlarla kapatıldığı belirlendi.

MEZARLARDAN BİRİ SOYULMUŞ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre arkeologlar tarafından titizlikle açılan 3 mezar odasından ikisine hiç dokunulmadığı, birinin ise yüzyıllar önce üzerindeki taşlar alınarak soyulduğu tespit edildi. Filibe Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün koordinesinde 6 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen kazı çalışmalarında mezarlarda 3’ten fazla insana ait kemikler bulundu. Kemiklerin orta yaşlı insanlara ait olduğu belirlendi. Mezarlardan birinde insan kafatasının hizasında çok iyi korunmuş 15x20 cm ebatlarında kaplumbağa kabuğu bulundu. Arkeologlar insanlardan birinin kaplumbağa ile gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Arkeolog Murat Sav şunları dedi:

“Şarap tanrısı Hermes’in maiyetindeki Pan, bahar ve eğlenceyi de temsil eder. Bilge oluşu yönüyle kaplumbağa da sembollerindendir. Ayrıca tanrı Apollon, kaplumbağa kılığına girerek, Dryope adlı bir periyi baştan çıkarmıştır. Tanrı Hermes’in de sembolleri arasında kaplumbağa vardır. O, çobanların, tüccarların tanrısıdır. Balkanlar’da Dionysos, Hermes gibi tanrılara çok tapınılırdı. Pan’ın da bu coğrafyadaki yeri ayrıdır. Mezarlarda çok sık karşılaşılmayan bu sembolle ölen kişinin inancı arasında bağ kurulabilir.”

Öte yandan, Diyarbakır’daki Kavuşan Höyük’te 2016 yılında yapılan kazılarda 21 kaplumbağa ile gömülmüş bir Asur mezarı bulunmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
RomaRoma MezarıBulgaristanFilibeALTYAPI ÇALIŞMALARIInsan KemikleriKablumbağa Kabuğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce tacize uğradı sonra tehdit edildi
Önce tacize uğradı sonra tehdit edildi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik yapıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik yapıldı
Şüpheli bavullar polisi alarma geçirdi!
Şüpheli bavullar polisi alarma geçirdi!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim