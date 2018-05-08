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Rögarların tıkanması sonucu her yeri su bastı

Bağcılar'da, rögarların tıkanması sonucu iki iş yerini su bastı. İş yerinde birçok makine ve eşya kullanılamaz hale geldi.

Rögarların tıkanması sonucu her yeri su bastı

Bağcılar'da, rögarların tıkanması sonucu iki iş yerini su bastı. İş yerinde birçok makine ve eşya kullanılamaz hale geldi.

08 Mayıs 2018 Salı 09:32
Rögarların tıkanması sonucu her yeri su bastı
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BAĞCILAR Kışla Caddesi 1231. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında rögarların tıkanması sonucu, biri çorap atölyesi diğeri matbaa olan, iki iş yerinin duvarları ve fayansları arasından su sızmaya başladı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri İSKİ'yi arayıp yardım talep etti. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Su baskını sonucu iş yerinde birçok makine ve eşya kullanılamaz hale geldi.

HER AY BU DURUMU YAŞIYORUZ"

Dükkan'ını kiraya veren Nazire Akkuş, "Sabah saat 11.00'de su basmaya başladı önüne geçemedik, ne yapacağımızı şaşırdık İSKİ'yi aradık iki saat sonra İSKİ geldi. Açılmadı yine, bunu biz her ay yaşıyoruz. Buna bir çözüm bulunamadı. Her ay biz bu durumu yaşıyoruz. Bir hafta önce kiraya verdim bir hafta sonra yaşanılan duruma bu" dedi.

250 BİN TL ZARARIM VAR"

Matbaa sahibi Murat Türkyılmaz da,Sabah saat 10 sıralarında rögar tıkanmış, saat 15.00 sıralarında tamamen şişiyor, gelen İSKİ ekipleri 4 araç ile geldiler ancak  kanalı açamadı. Şişen bütün su bizim dükkanlarımıza geldi. Fayansların altından tuvaletten, su fışkırmaya başladı. Yaklaşık 250 bin lira civarında zararım var. Bunu nasıl karşılayacağımı bilmiyorum" dedi.  İş yeri sahipleri daha öncede aynı sorunla karşılaştıklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını belirtti. İSKİ ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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BağcılarRögarların Tıkanması Sonucu
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