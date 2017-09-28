Rize’de şiddetli yağış: Okullar tatil edildi

ÇAMLIHEMŞİN ilçesinde okullar tedbir amaçlı bir gün tatil edilirken, Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı yolu açma çalışmaları sürerken, bölgede bugün yağışın şiddetini arttıracağı öğrenildi.
Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olurken, Gülpınar köyünde heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bir ev yıkıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, her iki ilçele bağlı çok sayıda köy yolu şiddetli yağış ve heyelanlar nedeniyle zarar gördü.
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