Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Rize’de şiddetli yağış: 1 ölü

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlarda Çayeli ilçesinde bir kişi öldü, 1 kişi de yaralanırken, Çamlıhemşin ilçesinde ise maddi hasara yol açıyor

Rize’de şiddetli yağış: 1 ölü

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlarda Çayeli ilçesinde bir kişi öldü, 1 kişi de yaralanırken, Çamlıhemşin ilçesinde ise maddi hasara yol açıyor

28 Eylül 2017 Perşembe 10:50
Rize’de şiddetli yağış: 1 ölü
banner404

RİZE AFAD il Müdürü Şakir Kurk da il genelinde yaşanan sel ve heyelanlar ilgili yaptığı açıklamada, şuana kadar Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyü Gürpınar mahallesinde yaşanan sel ve heyelanda bir kişinin hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını söyledi. Kurk "Bölge sürekli yağış almaktadır. Gürpınar mahalle muhtarı bir ölü olduğu bilgisini bize verdi. Şuan için bir şey konuşmak erken. Helikopter talep ettik ancak hava şartları nedeniyle bu şuan için mümkün gözükmüyor. Gürpınar mahallesinde bir de yaralımız var. Arkadaşlarımız bölgeye ulaşmaya çalışıyor, ulaştıktan sonra daha net bilgiler vereceğiz" dedi. 
Çamlıhemşin ilçesinde ise ilçeye bağlı bir çok köy yolu sel ve heyelanlar nedeniyle zarar görürken, Çamlıhemşin Belediye binasının hemen yanındaki mevcut küçük şelale su debisinin artması ile tehlikeye neden olurken, belediye binasının alt katındaki iş yerine su bastı. Şelaleden akan su yolu göle çevirirken, sabah saatlerinde heyelan nedeniyle kapanan Çamlıhemşin-Rize karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. 

Rize'de şiddetli yağışlarda hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlarda Çayeli ilçesinde hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.
Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyü Gürpınar mahallesinde yaşanan sel ve heyelanda çöken evin altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen kişinin Songül Tolan (40) isimli bayan olduğu öğrenildi. Tolan'ın bekar olduğu öğrenildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Rizeşiddetli Yağış:Afad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomar tomar parayla yakalandılar
Tomar tomar parayla yakalandılar
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim