Rize’de şiddetli yağış: 1 ölü

RİZE AFAD il Müdürü Şakir Kurk da il genelinde yaşanan sel ve heyelanlar ilgili yaptığı açıklamada, şuana kadar Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyü Gürpınar mahallesinde yaşanan sel ve heyelanda bir kişinin hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını söyledi. Kurk "Bölge sürekli yağış almaktadır. Gürpınar mahalle muhtarı bir ölü olduğu bilgisini bize verdi. Şuan için bir şey konuşmak erken. Helikopter talep ettik ancak hava şartları nedeniyle bu şuan için mümkün gözükmüyor. Gürpınar mahallesinde bir de yaralımız var. Arkadaşlarımız bölgeye ulaşmaya çalışıyor, ulaştıktan sonra daha net bilgiler vereceğiz" dedi.

Çamlıhemşin ilçesinde ise ilçeye bağlı bir çok köy yolu sel ve heyelanlar nedeniyle zarar görürken, Çamlıhemşin Belediye binasının hemen yanındaki mevcut küçük şelale su debisinin artması ile tehlikeye neden olurken, belediye binasının alt katındaki iş yerine su bastı. Şelaleden akan su yolu göle çevirirken, sabah saatlerinde heyelan nedeniyle kapanan Çamlıhemşin-Rize karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Rize'de şiddetli yağışlarda hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlarda Çayeli ilçesinde hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.

Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyü Gürpınar mahallesinde yaşanan sel ve heyelanda çöken evin altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen kişinin Songül Tolan (40) isimli bayan olduğu öğrenildi. Tolan'ın bekar olduğu öğrenildi.