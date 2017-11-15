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Reza Zarrap'la ilgili son dakika gelişmesi

Türk Dışişleri'nin ABD'ye yazılı nota verip Reza Zarrab hakkında bildiği istediği iddia edildi. Zarrab'ın avukatları müvekkilerine ulaşamadıklarını söylemişti

Reza Zarrap'la ilgili son dakika gelişmesi

Türk Dışişleri'nin ABD'ye yazılı nota verip Reza Zarrab hakkında bildiği istediği iddia edildi. Zarrab'ın avukatları müvekkilerine ulaşamadıklarını söylemişti

15 Kasım 2017 Çarşamba 20:41
Reza Zarrap'la ilgili son dakika gelişmesi
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TÜRK Dışişleri'nin ABD'ye yazılı nota verip Reza Zarrab hakkında bildiği istediği iddia edildi. Zarrab'ın avukatları müvekkilerine ulaşamadıklarını söylemişti

NE OLMUŞTU?

ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözaltında” açıklaması geldi.

Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise yaptığı açıklamada “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Reza ZarrapTürk Dışişleri
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