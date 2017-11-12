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"Reza Zarrab tahliye mi edildi" sorusuna ABD'den net yanıt

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Sözcüsü, hapishanenin internet sitesinde Reza Zarrab'la ilgili yer alan "serbest bırakıldı" bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

"Reza Zarrab tahliye mi edildi" sorusuna ABD'den net yanıt

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Sözcüsü, hapishanenin internet sitesinde Reza Zarrab'la ilgili yer alan "serbest bırakıldı" bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

12 Kasım 2017 Pazar 15:29
"Reza Zarrab tahliye mi edildi" sorusuna ABD'den net yanıt
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ABD'DE Federal Hapishaneler Bürosu'nun internet sitesinde  Reza Zarrab'ın durumunun "serbest bırakıldı" olarak gösterilmesinin, sitedeki teknik arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı. " Zarrab tahliye edildi" haberleri de yalanlandı.

DURUMU "SERBEST BIRAKILDI" OLARAK GÖSTERİLDİ

ABD'nin  İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği  Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon dolar, 90 yıl da hapis cezası istenen  İran asıllı işadamı  Reza Zarrab, Federal Hapishaneler Bürosu'nun sitesinde bir kez daha 'serbest bırakıldı' olarak gösterildi.

"TEKNİK HATADAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Sitede, 09135-104 numaralı mahkum  Reza Zarrab'ın, '8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı' bilgisine yer verildi.  Reza Zarrab'a ilişkin '34 yaşında, beyaz, erkek' bilgileri de sitede yer aldı.

New York Güney Bölgesi  Başsavcılığı Sözcüsü  Zarrab'ın halen hapiste olduğunu, sitedeki bilginin teknik bir yanlışlıktan kaynaklanabileceğini ve araştıracaklarını söyledi.

Geçtiğimiz eylül ayında da yine aynı sitede  Zarrab'ın serbest bırakıldığı bilgisi yere almış, başsavcılık yetkilileri bunun teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklamıştı.

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MiamiİranAmerika Birleşik DevletleriReza ZarrabGüncel
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