Reytinglerde çakılan diziye bir darbe de CHP'den: Yayından kaldırın

CUMHURİYET Halk Partisi Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer Kanal D ekranlarında yayına giren "Siyah Beyaz Aşk" isimli dizi filmin yayından kaldırılması için RTÜK'e başvuruda bulundu. Dizinin reytingleri de başladığı günden beri kötü gidiyordu.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÖZENDİRİLİYOR"

Biçer: "Kanal D'de yayınlanan ve genel olarak şiddeti özendiren, kanıksatan bir dizi olduğunu gördüğüm Siyah Beyaz Aşk adlı dizi filmin yayınlanan ilk iki bölümünde kadına ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin izletilmekte olduğunu gördüm.Türk TV kanallarındaki dizilerin hemen hepsinde aynı şeyi görüyoruz; şiddet, baskı, aciz gösterilmek istenen kadınlar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere belli meslek gruplarına yönelik şiddet…" dedi.

DİZİYİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANLATTI

Yıldız Biçer, dizinin şiddet sahneleriyle ilgili detayları da şöyle anlattı: "Dizide sağlık hizmeti sunmakla görevli kadın hekim, baskı ve şiddetle, kaçırılıp alıkonularak yasadışı bir ameliyat yapmaya zorlanıyor ve ölümle tehdit ediliyor. Dizideki erkek karakterin zorbalık olarak adlandırılabilecek eylemlerde bulunduğu, sağlık çalışanlarını silahla tehdit ettiği, yaşam haklarına kast ettiği, uyguladığı şiddet ile hekimin mesleki bağımsızlığını ve sağlık hizmeti sunumunun koşullarını ortadan kaldırdığı görülmektedir.Söz konusu dizi filmde, sağlık çalışanlarına ve kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü ve cinayetleri medyanın bu şekilde meşrulaştırmaya ve normalleştirmeye çalışıldığına, sağlık çalışanlarının ve kadınların aciz durumda bırakılmak istendiğine seyirci olunmaktadır."

"BU KÜLTÜRÜN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLAR KALDIRILMALI"

Televizyon yayınlarının, şiddet kültürünün yeşertilmesinde ve yerleşmesinde önemli etkileri bulunduğunu belirten CHP Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer: "Bu kültürün yarattığı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması, toplumu kuşatan şiddet politikalarına son verilmesi ve caydırıcı hukuk kurallarının kararlılıkla uygulanması ile mümkün olabilecektir" dedi.