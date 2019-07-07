Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı

Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı
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Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm  bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti.
 
Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi  ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
 
Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
 

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