Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti.



Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

