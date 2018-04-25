Rest çekti: Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce dikkat çeken bir açıklama yaptı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarını değerlendiren İnce, "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" dedi.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, şu çarpıcı çıkışlarda bulundu:

ADAY OLARAK KENDİNİ TARİF ETTİ

"Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26'yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı..."

"SAĞ TABANI KONSOLİDE ETTİK"

" İYİ Parti'ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP"

"ERDOĞAN-GÜL ARASINDA KALIRSAM..."

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" dedi.