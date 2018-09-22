Resmi gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan'a en yakın isim belli oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLIĞINA İSMAİL CESUR ATANDI

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU ÜYELİĞİNE ŞULE ÖZTUNÇ GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi. Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı.

İSMAİL CESUR KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor.