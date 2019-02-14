Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeniden belirlendi

Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu üyeleri yeniden tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeniden belirlendi
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"SINIR Yönetimi Alanında Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de  yayımlandı. 
Yönetmelikle, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'ne yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanının  veya katılmadığında İçişleri Bakanının başkanlığında; Dışişleri, İçişleri, Milli  Savunma, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından  oluşacak. 
Kurul yılda bir defa veya Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine toplanacak.  Gerekli görüldüğünde diğer bakanlar da Kurula davet edilebilecek.
Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu da İçişleri Bakanının görevlendireceği  bakan yardımcısının başkanlığında; Dışişleri, Milli Savunma, Sağlık, Tarım ve  Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının görevlendireceği bakan  yardımcıları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının görevlendireceği başkan  yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel  Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı,  Harita Genel Müdürü, Göç İdaresi Genel Müdürü, İller İdaresi Genel Müdürü ile  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdüründen oluşacak. 
Kurul yılda iki defa toplanacak. Başkan, resen veya temsilcilerden  birinin talebi üzerine toplantı gündemini belirleyerek Kurulu olağanüstü  toplantıya çağırabilecek.

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